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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1915 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1915 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1915 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,218,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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