Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1915 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,218,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 9 мая 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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