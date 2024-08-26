Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1915 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,308,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3948 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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