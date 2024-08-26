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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1915 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1915 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1915 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,308,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1915 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3948 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - August 1, 2019
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - August 1, 2019
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - November 8, 2009
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Heritage - November 8, 2009
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1915 E на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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