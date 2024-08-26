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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1915 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1915 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1915 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,749,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 447 USD. Торги состоялись 2 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Германия 1 марка 1915 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Германия 1 марка 1915 G на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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