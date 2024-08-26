Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1915 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,749,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2524 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 447 USD. Торги состоялись 2 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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