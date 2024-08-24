Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1915 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,817,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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