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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1915 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1915 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1915 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,817,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1915 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1915 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1915 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1915 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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