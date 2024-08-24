1 марка 1915 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность PROOF (2) UNC (86) AU (2) XF (3) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS68 (4) MS67 (11) MS66 (13) MS65 (4) MS64 (4) MS63 (1) MS61 (2) Сервис NGC (28) PCGS (13) CGC (1) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

ANTIUM AURUM (1)

Aurea (1)

COINSNET (3)

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (14)

HIRSCH (1)

Karamitsos (3)

Katz (16)

Künker (2)

MUNZE (2)

Niemczyk (2)

NOA (1)

Numimarket (1)

Numis Arena (2)

Numis.be (1)

Numisbalt (1)

Numismatica Luciani (1)

Pesek Auctions (8)

Rare Coins (3)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (16)

Sartor Numismatica (1)

Schulman (1)

Stare Monety (3)

Stephen Album (1)

Teutoburger (2)

TMAJK sro (1)

WAG (1)

Wójcicki (4)

Денга1700 (7)