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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915-1922 года. Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915-1922 года Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915-1922 года Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915-1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915-1922 года. Инкузный брак. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1915-1922 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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