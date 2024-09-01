Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915-1922 года. Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Железо
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915-1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915-1922 года. Инкузный брак. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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