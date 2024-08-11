Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915 года G "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,676,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком G. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск