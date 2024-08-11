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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915 года G "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года G "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года G "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,676,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком G. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1915 G на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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