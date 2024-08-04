Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,700
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1915
- Правитель Эрнст Август (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (382) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3714 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (4)
- Aurea (3)
- BAC (23)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (15)
- Cayón (1)
- CoinsNB (1)
- COINSTORE (1)
- Emporium Hamburg (34)
- Frankfurter (3)
- Gärtner (4)
- Gorny & Mosch (10)
- Grün (19)
- Heritage (12)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (3)
- Katz (5)
- Kricheldorf (1)
- Kroha (2)
- Künker (115)
- Leu (2)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (14)
- Rhenumis (4)
- SINCONA (4)
- Sonntag (8)
- Spink (1)
- Stack's (3)
- Teutoburger (51)
- UBS (2)
- WAG (20)
- Westfälische (7)
- Александр (1)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 19
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 марки 1915 "Брауншвейг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск