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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB"

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Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,700

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1915
  • Правитель Эрнст Август (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (382) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3714 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1682 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1827 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF65 PCGS
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Где купить?
Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
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Германия 3 марки 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 марки 1915 "Брауншвейг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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