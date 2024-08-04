3 марки 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Без надписи "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3714 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4200 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2011.

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