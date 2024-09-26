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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1915 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1915 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1915 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,235,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3083 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 440 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1915 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 E на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 E на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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