Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1915 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,235,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3083 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 440 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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