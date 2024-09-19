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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915 года A "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года A "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года A "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,631,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 112 USD. Торги состоялись 26 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Karamitsos (2)
  • Spink (1)
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Spink - January 23, 2024
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Spink - January 23, 2024
Продавец Spink
Дата 23 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Karamitsos - December 5, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1915 A на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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