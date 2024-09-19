Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915 года A "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,631,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 112 USD. Торги состоялись 26 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
Продавец Karamitsos
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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