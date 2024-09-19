5 пфеннигов 1915 года A "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64209 проданному на аукционе Heritage Auctions за 112 USD. Торги состоялись 26 ноября 2014.

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