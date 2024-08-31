Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1915 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,634,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6889 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 1 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Денга1700 (2)
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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