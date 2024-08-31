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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1915 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1915 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1915 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,634,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6889 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 1 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (2)
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1915 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Artemide Aste - September 3, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS65 PL CCG
Цена
Германия 1 марка 1915 J на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1915 J на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Artemide Aste - May 7, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность MS65 PL CCG
Цена
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1915 J на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1915 J на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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