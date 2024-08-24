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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1915 года A "Мекленбург-Шверин". Столетие (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Столетие

Аверс монеты - 5 марок 1915 года A "Мекленбург-Шверин" Столетие - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1915 года A "Мекленбург-Шверин" Столетие - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1915
  • Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (543)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Столетие. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Attica Auctions - June 16, 2024
Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PR66 CAM PCGS
К аукциону
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1915 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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