5 марок 1915 года A "Мекленбург-Шверин". Столетие (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Столетие. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.

Сохранность PROOF (104) UNC (34) AU (115) XF (271) VF (13) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (3) AU58 (1) PF66 (4) PF65 (6) PF64 (10) PF63 (7) DETAILS (1) CAMEO (12) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (27) PCGS (16)

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