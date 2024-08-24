Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1915 года A "Мекленбург-Шверин". Столетие (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Столетие
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1915
- Правитель Фридрих Франц IV (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (543)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Столетие. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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