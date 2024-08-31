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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915 года E "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года E "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года E "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,670,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1915 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1915 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1915 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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