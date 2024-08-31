Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1915 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,911,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64238 проданному на аукционе Heritage Auctions за 124 USD. Торги состоялись 24 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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