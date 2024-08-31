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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1915 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1915 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1915 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,911,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1915 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64238 проданному на аукционе Heritage Auctions за 124 USD. Торги состоялись 24 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Германия 1 марка 1915 F на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Германия 1 марка 1915 F на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1915 F на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 марка 1915 F на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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