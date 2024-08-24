Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB"
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,600
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1915
- Правитель Эрнст Август (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (514) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3703 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Сохранность PF62 NGC
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Дата 23 июня 2024
Сохранность PF62 PCGS
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Дата 25 апреля 2024
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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