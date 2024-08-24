5 марок 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3703 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность PROOF (129) UNC (52) AU (154) XF (168) VF (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (5) MS63 (5) MS62 (2) PF66 (1) PF65 (9) PF64 (17) PF63 (8) PF62 (10) DETAILS (4) GENUINE (0) CAMEO (19) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (40) PCGS (24) ННР (3)

Продавец Все фирмы

Auction World (10)

Aurea (1)

BAC (3)

Baldwin's (1)

Bru Sale & Wellico (1)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (28)

Cayón (3)

CNG (1)

Emporium Hamburg (38)

Felzmann (2)

Frankfurter (2)

Frühwald (1)

Gärtner (1)

GINZA (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (14)

Grün (25)

Heritage (17)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (1)

HIRSCH (10)

Höhn (16)

Jean ELSEN (1)

Katz (8)

Kricheldorf (2)

Kroha (3)

Künker (108)

Lanz München (1)

Leu (2)

MDC Monaco (1)

Möller (4)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Münzen & Medaillen (4)

Niemczyk (1)

NUMMUS Olomouc (2)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (14)

Rhenumis (8)

Russiancoin (1)

Schulman (2)

Sedwick (1)

SINCONA (10)

Sonntag (9)

Spink (2)

Stack's (4)

Stephen Album (1)

Teutoburger (56)

UBS (6)

Universum Coins GmbH (3)

V. GADOURY (1)

Via (1)

WAG (56)

WCN (2)

Westfälische (12)

Александр (2)