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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1915 года A "Брауншвейг". Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB" (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB"

Аверс монеты - 5 марок 1915 года A "Брауншвейг" Вступление на престол Надпись "U. LÜNEB" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1915 года A "Брауншвейг" Вступление на престол Надпись "U. LÜNEB" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,600

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1915
  • Правитель Эрнст Август (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (514) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1915 года "Брауншвейг" со знаком A. Вступление на престол. Надпись "U. LÜNEB". Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3703 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF63 NGC
К аукциону
Германия 5 марок 1915 A "Брауншвейг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1915 "Брауншвейг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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