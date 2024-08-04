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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1915 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1915 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1915 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,897,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1915 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Russiancoin (3)
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 2 пфеннига 1915 A на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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