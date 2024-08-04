Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1915 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,897,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1915 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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- Münzen Gut-Lynt (2)
- Russiancoin (3)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Где продать?
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