2 пфеннига 1915 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1915 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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