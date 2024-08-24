1 пфенниг 1915 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1915 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность PROOF (1) Нет оценки (1)