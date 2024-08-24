Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1915 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,738,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1915 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
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Где продать?
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