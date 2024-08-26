Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,021,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1915
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 45 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Grün (1)
- Stephen Album (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск