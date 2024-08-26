Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1915 года D "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,021,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1915
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1915 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 45 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Grün (1)
  • Stephen Album (1)
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Artemide Aste - November 23, 2019
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Artemide Aste - November 23, 2019
Продавец Artemide Aste
Дата 23 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 пфеннигов 1915 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1915 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск