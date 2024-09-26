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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 3 марки 1915 года A "Мекленбург-Шверин". Столетие (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Столетие

Аверс монеты - Пробные 3 марки 1915 года A "Мекленбург-Шверин" Столетие - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 3 марки 1915 года A "Мекленбург-Шверин" Столетие - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1915
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1915 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Столетие. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5775 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
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Германия 3 марки 1915 A "Мекленбург-Шверин" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1915 "Мекленбург-Шверин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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