Пробные 3 марки 1915 года A "Мекленбург-Шверин". Столетие (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1915 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Столетие. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5775 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.

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