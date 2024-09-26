Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 3 марки 1915 года A "Мекленбург-Шверин". Столетие (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Столетие
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1915
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1915 года "Мекленбург-Шверин" со знаком A. Столетие. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5775 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.
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