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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1874 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1874 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1874 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 824,336

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Bruun Rasmussen - October 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе V. GADOURY - March 4, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1874 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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