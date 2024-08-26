Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1874 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 824,336
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 492 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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