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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1884 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1884 J Гамбург
Средняя цена 460 $
Продажи
0 138

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1884 A Пруссия
Средняя цена 480 $
Продажи
1 136
Аверс
Реверс
2 марки 1884 A Пруссия
Средняя цена 610 $
Продажи
0 91

Монеты Рейсс-Гера

Аверс
Реверс
2 марки 1884 A Рейсс-Гера
Средняя цена 510 $
Продажи
4 470
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