Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1884 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1884
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1884 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
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- Westfälische (3)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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