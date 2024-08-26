2 марки 1884 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1884 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность PROOF (6) UNC (9) AU (39) XF (22) VF (15) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (1) PF64 (1) DETAILS (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис PCGS (4) NGC (2)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Busso Peus (1)

COINSNET (1)

Emporium Hamburg (7)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (11)

Heritage (1)

HIRSCH (1)

Höhn (8)

Katz (2)

Kricheldorf (1)

Künker (21)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (1)

Reinhard Fischer (2)

SINCONA (3)

Sonntag (1)

Teutoburger (12)

WAG (10)

Westfälische (3)