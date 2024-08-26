Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1884 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1884 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1884 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1884
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1884 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Busso Peus (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (7)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (11)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (8)
  • Katz (2)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (21)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • SINCONA (3)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (12)
  • WAG (10)
  • Westfälische (3)
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1884 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1884 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1884 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск