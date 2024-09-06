Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Гессена 5 марок Германской империи - Германия

type-coin
type-coin

5 марок 1877

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1877 H 103,000 0 268
type-coin
type-coin

5 марок 1877

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1877 H 78,776 0 239
type-coin
type-coin

5 марок 1875-1876

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1875 H 148,035 1 2441876 H 290,450 1 483
type-coin
type-coin

5 марок 1888

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1888 A 8,940 400 2 260
type-coin
type-coin

5 марок 1891

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1891 A 25,060 2 420
type-coin
type-coin

5 марок 1895-1900

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1895 A 39,300 200 1 2701898 A 37,480 240 1 1891899 A 4,475 176 1 1561900 A 17,900 150 2 121
type-coin
type-coin

5 марок 1904

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1904 Филипп I Великодушный 40,000 700 3 831
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Все немецкие монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск