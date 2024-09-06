Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Гессена 5 марок Германской империи - Германия
5 марок 1877Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1877 H 103,000 0 268
5 марок 1877Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1877 H 78,776 0 239
5 марок 1875-1876Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1875 H 148,035 1 2441876 H 290,450 1 483
5 марок 1888Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1888 A 8,940 400 2 260
5 марок 1891Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1891 A 25,060 2 420
5 марок 1895-1900Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1895 A 39,300 200 1 2701898 A 37,480 240 1 1891899 A 4,475 176 1 1561900 A 17,900 150 2 121
5 марок 1904Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1904 Филипп I Великодушный 40,000 700 3 831
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