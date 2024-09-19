Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1899 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,475
- Тираж PROOF 176
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1899
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5094 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4300 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.
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