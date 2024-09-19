5 марок 1899 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5094 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4300 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность PROOF (11) UNC (1) AU (10) XF (35) VF (99) Сохранность (слабы) AU58 (1) XF40 (1) PF63 (2) Сервис PCGS (2) NGC (1)

Продавец Все фирмы

Attica Auctions (1)

Auction World (1)

Aureo & Calicó (2)

Busso Peus (12)

Cayón (1)

COINSNET (3)

COINSTORE (1)

Emporium Hamburg (11)

Felzmann (2)

Frühwald (1)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (16)

Heritage (1)

Heritage Eur (1)

HIRSCH (4)

Höhn (8)

Katz (2)

Klondike Auction (1)

Kricheldorf (1)

Kroha (1)

Künker (18)

MARCINIAK (1)

Meister & Sonntag (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzen Gut-Lynt (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Rauch (5)

Reinhard Fischer (9)

Rhenumis (1)

Soler y Llach (1)

Sonntag (2)

Teutoburger (27)

WAG (11)

WCN (2)

Westfälische (1)