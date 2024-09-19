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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1899 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1899 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1899 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,475
  • Тираж PROOF 176

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1899
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5094 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4300 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Германия 5 марок 1899 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1899 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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