Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,900
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1900
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1900 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Редкие Монеты за 550000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF62
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 2 марта 2023
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Дата 16 ноября 2022
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 29 марта 2022
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