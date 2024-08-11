5 марок 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1900 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Редкие Монеты за 550000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

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