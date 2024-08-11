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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1900 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1900 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1900 года A "Гессен" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,900
  • Тираж PROOF 150

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1900
  • Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1900 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Редкие Монеты за 550000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 211 EUR
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF62
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
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Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 5 марок 1900 A "Гессен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1900 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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