Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,940
- Тираж PROOF 400
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1888
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Для продажи 5 марок 1888 "Гессен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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