5 марок 1888 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 13000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность PROOF (10) UNC (14) AU (28) XF (81) VF (126) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (2) AU58 (1) PF64 (1) PF62 (2) DETAILS (1) CAMEO (1) Сервис NGC (9) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (18)

Cayón (1)

cgb.fr (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (26)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (7)

Grün (18)

Heritage (7)

HIRSCH (7)

Höhn (6)

iNumis (1)

Katz (1)

Kricheldorf (1)

Kroha (2)

Künker (89)

Möller (2)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Numisor (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (8)

SINCONA (4)

Sonntag (7)

Spink (1)

Stack's (2)

Teutoburger (30)

UBS (1)

WAG (9)

Westfälische (4)