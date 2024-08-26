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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Рейсс-Гера 2 марки Германской империи - Германия

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2 марки 1884

Рейсс-Гера
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1884 A 100,000 4 470
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