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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1882 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1882 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 марка 1882 G
Средняя цена 690 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 марка 1882 H
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 марка 1882 J
Средняя цена 410 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1882 A Пруссия
Средняя цена 430 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
10 марок 1882 A Пруссия
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 31

Монеты Рейсс-Гера

Аверс
Реверс
10 марок 1882 A Рейсс-Гера
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 88

Монеты Саксен-Мейнинген

Аверс
Реверс
20 марок 1882 D Саксен-Мейнинген
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 83
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