Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1882 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 655,102
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1882
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1882 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 420 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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