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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1882 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1882 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1882 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 655,102

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1882
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1882 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 420 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Macho & Chlapovič - April 27, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Coin Cabinet - June 28, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1882 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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