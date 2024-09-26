20 марок 1882 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1882 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 420 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность AU (4) XF (23) VF (14) Сохранность (слабы) AU50 (1) Сервис PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Coin Cabinet (1)

Coinhouse (1)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

HIRSCH (3)

Höhn (2)

Karamitsos (1)

Katz (1)

Künker (5)

Macho & Chlapovič (2)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (2)

Soler y Llach (1)

Spink (1)

Teutoburger (1)

UBS (1)

V. GADOURY (1)

Varesi (1)

WAG (6)

WDA - MiM (1)