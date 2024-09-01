10 марок 1882 года A "Рейсс-Гера" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1882 года "Рейсс-Гера" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность PROOF (5) UNC (12) AU (8) XF (33) VF (30) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (2) AU50 (1) XF45 (2) Сервис NGC (3) GENI (2) PCGS (1)

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