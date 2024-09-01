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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1882 года A "Рейсс-Гера" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1882 года A "Рейсс-Гера" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1882 года A "Рейсс-Гера" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,800
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1882
  • Правитель Генрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1882 года "Рейсс-Гера" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
4015 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
6425 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1882 "Рейсс-Гера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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