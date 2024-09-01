Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1882 года A "Рейсс-Гера" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,800
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1882
- Правитель Генрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1882 года "Рейсс-Гера" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
6425 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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