Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1882 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 459,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1882
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1900 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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