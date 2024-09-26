Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1882 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 397,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1882
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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