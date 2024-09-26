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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1882 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1882 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1882 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 397,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1882
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 марка 1882 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 марка 1882 J на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1882 J на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Heritage - September 19, 2003
Германия 1 марка 1882 J на аукционе Heritage - September 19, 2003
Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1882 J на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 J на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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