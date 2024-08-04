Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1882 года H "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 109,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1882
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2334 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5250 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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