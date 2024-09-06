Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1882 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,474,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1882
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1450 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2021.
Сохранность
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- Russiancoin (4)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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