1 марка 1882 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1450 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2021.

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