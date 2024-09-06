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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1882 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1882 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1882 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,474,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1882
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1882 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5274 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1450 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (4)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (3)
  • MUNZE (1)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1882 A на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Германия 1 марка 1882 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 1 марка 1882 A на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1882 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1882 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1882 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1882 A на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1882 A на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1882 A на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1882 A на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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