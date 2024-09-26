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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1882 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1882 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1882 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,061

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1882
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1882 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 34500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
15734 $
Цена в валюте аукциона 14500 EUR
Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13919 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1882 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1882 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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