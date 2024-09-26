Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1882 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,061
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1882
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1882 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 34500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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