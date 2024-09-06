Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1882 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,328
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1882
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1882 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1360 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
******
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