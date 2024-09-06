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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1882 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1882 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1882 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,328

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1882
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1882 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1360 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
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  • WAG (2)
  • WCN (1)
Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4802 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
4779 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1882 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1882 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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