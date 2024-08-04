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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1917 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1/2 марки 1917 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 марки 1917 D
Средняя цена 30 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 марки 1917 E
Средняя цена 8 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 марки 1917 F
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 марки 1917 G
Средняя цена 40 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 марки 1917 J
Средняя цена 9 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 марки 1905-1919 Смещение штемпеля
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 A
Средняя цена 520 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 D
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 E
Средняя цена
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 G
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 J
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917 Без знака монетного двора
Средняя цена 110 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Инкузный брак
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 D
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 E
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1917 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Инкузный брак
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 D
Средняя цена 10 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 E
Средняя цена 40 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 F
Средняя цена 10 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 G
Средняя цена 7 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1917 J
Средняя цена 9 $
Продажи
0 5

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
3 марки 1917 A Гессен
Средняя цена 3300 $
Продажи
2 244

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
3 марки 1917 E Саксония Фридрих III Мудрый
Средняя цена
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
3 марки 1917 E Саксония Фридрих III Мудрый. Новодел
Средняя цена 20 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
3 марки 1917 E Саксония Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 марки 1917 E Саксония Фридрих III Мудрый. Клипа
Средняя цена 310 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 марки 1917 E Пробные Саксония
Средняя цена
Продажи
0 1
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