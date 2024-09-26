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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917 года J "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года J "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года J "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,205,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 1 января 2018.

Сохранность
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  • Kroha (2)
Германия 10 пфеннигов 1917 J на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 J на аукционе Kroha - October 7, 2017
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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