Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917 года J "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 1 января 2018.
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