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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1917 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1917 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1917 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 619,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2354 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 325 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1917 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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