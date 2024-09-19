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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый. Клипа (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Фридрих III Мудрый. Клипа

Аверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый Клипа - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый Клипа - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1917
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Клипа. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 380 EUR. Торги состоялись 5 июля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • HIRSCH (2)
  • Niemczyk (1)
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Frühwald - July 6, 2013
Продавец Frühwald
Дата 6 июля 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1917 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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