Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый. Клипа (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Фридрих III Мудрый. Клипа
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1917
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Клипа. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 380 EUR. Торги состоялись 5 июля 2013.
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