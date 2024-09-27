Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Фридрих III Мудрый
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1917
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2078 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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