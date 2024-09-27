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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Фридрих III Мудрый

Аверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1917
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2078 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
117082 $
Цена в валюте аукциона 110000 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 марки 1917 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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