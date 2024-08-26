Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1917 года E "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,862,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Katz (3)
- Künker (4)
- Möller (1)
- Rzeszowski DA (3)
- WAG (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск