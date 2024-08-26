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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1917 года E "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года E "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года E "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,862,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (3)
  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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