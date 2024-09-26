Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917 года A "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 53,198,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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