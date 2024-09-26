10 пфеннигов 1917 года A "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность PROOF (9) AU (1) VF (1) Сохранность (слабы) PF65 (3) CAMEO (3) Сервис NGC (2) PCGS (1)