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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917 года A "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года A "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года A "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 53,198,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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