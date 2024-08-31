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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 3 марки 1917 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - Пробные 3 марки 1917 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 3 марки 1917 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1917
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30000 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1243 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

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