Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 3 марки 1917 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30000 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1243 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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