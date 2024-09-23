1/2 марки 1917 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

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