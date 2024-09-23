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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1917 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1917 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1917 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,692,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 A на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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