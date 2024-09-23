Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1917 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,692,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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