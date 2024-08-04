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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922". Поворот штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916-1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916-1922 года. Поворот штемпеля. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 110 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
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  • Heritage Eur (2)
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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