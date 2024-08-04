Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922". Поворот штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Поворот штемпеля
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Железо
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1916-1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916-1922 года. Поворот штемпеля. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 110 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.
Сохранность
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Где продать?
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