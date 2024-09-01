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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1916 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1916 F
Средняя цена 40 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
1/2 марки 1916 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1/2 марки 1916 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1/2 марки 1916 E
Средняя цена 30 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 марки 1916 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 марки 1916 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 марки 1916 J
Средняя цена 10 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 марки 1905-1919 Смещение штемпеля
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 D
Средняя цена 5 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 G
Средняя цена 250 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 J
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916 Без знака монетного двора
Средняя цена 260 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1916 A
Средняя цена 430 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1916 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1916 E
Средняя цена 1 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1916 F
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1916 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1916 J
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Инкузный брак
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1916 A
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1916 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1916 E
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1916 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1916 G
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1916 J
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1904-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 D
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 E
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 G
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1916 G
Средняя цена 520 $
Продажи
0 25

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
3 марки 1916 F Вюртемберг
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 220
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