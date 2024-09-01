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1916
Монеты Германии 1916 года
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Имперские
Вюртемберг
Имперские монеты
1 марка 1916 F
Средняя цена
40 $
Продажи
1
73
1 марка 1891-1916
Смещение штемпеля
Средняя цена
24000 $
Продажи
1
73
1/2 марки 1916 A
Средняя цена
45 $
Продажи
0
56
1/2 марки 1916 D
Средняя цена
80 $
Продажи
0
47
1/2 марки 1916 E
Средняя цена
30 $
Продажи
0
17
1/2 марки 1916 F
Средняя цена
65 $
Продажи
0
4
1/2 марки 1916 G
Средняя цена
35 $
Продажи
0
8
1/2 марки 1916 J
Средняя цена
10 $
Продажи
0
11
1/2 марки 1905-1919
Смещение штемпеля
Средняя цена
180 $
Продажи
0
7
10 пфеннигов 1916 D
Средняя цена
5 $
Продажи
1
29
10 пфеннигов 1890-1916
Смещение штемпеля
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
10 пфеннигов 1890-1916
Поворот штемпеля
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
10 пфеннигов 1916 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1916 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1916 E
Средняя цена
45 $
Продажи
0
29
10 пфеннигов 1916 F
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 пфеннигов 1916 G
Средняя цена
250 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1916 J
Средняя цена
—
Продажи
0
2
10 пфеннигов 1916
Без знака монетного двора
Средняя цена
260 $
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1916-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1916-1922
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
4
5 пфеннигов 1916 A
Средняя цена
430 $
Продажи
0
2
5 пфеннигов 1916 D
Средняя цена
35 $
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1916 E
Средняя цена
1 $
Продажи
0
10
5 пфеннигов 1916 F
Средняя цена
35 $
Продажи
0
5
5 пфеннигов 1916 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1916 J
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1915-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
85 $
Продажи
0
16
5 пфеннигов 1915-1922
Инкузный брак
Средняя цена
400 $
Продажи
0
1
2 пфеннига 1916 A
Средняя цена
—
Продажи
0
3
2 пфеннига 1916 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1916 E
Средняя цена
15 $
Продажи
0
4
2 пфеннига 1916 F
Средняя цена
65 $
Продажи
0
2
2 пфеннига 1916 G
Средняя цена
—
Продажи
0
3
2 пфеннига 1916 J
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
2 пфеннига 1904-1916
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
3
1 пфенниг 1916 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1916 D
Средняя цена
40 $
Продажи
0
11
1 пфенниг 1916 E
Средняя цена
—
Продажи
0
3
1 пфенниг 1916 F
Средняя цена
45 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1916 G
Средняя цена
55 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1916 J
Средняя цена
40 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1890-1916 J
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
1 пфенниг 1890-1916 J
Инкузный брак
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
16
1 пфенниг 1916 G
Средняя цена
520 $
Продажи
0
25
Монеты Вюртемберга
3 марки 1916 F Вюртемберг
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
220
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Германия
Период
1871-2001
Категория
Зактрыть
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Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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