Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1916 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 818,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Grün (1)
- Stack's (1)
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF64 RD CAMEO PCGS
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск