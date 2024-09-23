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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1916 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1916 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1916 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 818,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Anticomondo (1)
  • Grün (1)
  • Stack's (1)
Германия 1 пфенниг 1916 E на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF64 RD CAMEO PCGS
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1916 E на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 1 пфенниг 1916 E на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Германия 1 пфенниг 1916 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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