Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1916 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,397,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 28300 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 81 USD
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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