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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1916 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1916 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1916 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,397,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 28300 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 81 USD
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - February 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1916 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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