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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916 года G "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года G "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года G "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,878,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком G. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 40028 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Busso Peus (1)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
Германия 10 пфеннигов 1916 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 пфеннигов 1916 G на аукционе Heritage - March 17, 2019
Германия 10 пфеннигов 1916 G на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Германия 10 пфеннигов 1916 G на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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