Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1916 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,464,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4467 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (5)
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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